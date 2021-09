Äpid on saanud nutitelefoni omanikele igapäevaelu osaks. FOTO: Marko Saarm

Mobiilirakendused ehk äpid on paljudele osa igapäevaelust. Facebookist vaatad teateid ja saad meeldetuletuse, kui sõbral on sünnipäev, Messengeris räägid iga päev pere ja sõpradega, Spotifyst kuulad muusikat ja Instagrami laadid pilte. Peale nimetatute on neid aga veel ja veel.