Politseinikud suundusid tagasi Kesklinna kooli juurde

Reede hommikul kella kaheksa ajal Kesklinna kooli väikse maja ümbruses liigeldes ei hakanud silma just palju rikkumisi. Õigemini oli seal näha vaid üht autot, mis sõitis ajutiselt ühesuunaliseks muudetud Posti tänaval vastassuunas. Nii kulges ta seal veidi pärast politseipatrulli lahkumist.

Viljandi politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Lill nentis, et tänaval seisev politseiauto teeb inimesed tähelepanelikumaks. «Kui politsei on kohapeal, siis on parem,» ütles ta.