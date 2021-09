Kui on ikka näha, et riik ja fondihaldurid asjaga hakkama ei saa, siis ma pole elu lõpuni selle pealesunnitud lepingu külge aheldatud ja see on minu meelest hea. Ilmselt on raske leida milleniaali, kes usub siiralt, et talle tulevikus mingisugust arvestatavat pensioni maksma hakatakse. Selleks ajaks, kui mina 67 saan, on pensioniiga ilmselt lihtsalt ära kaotatud ja seega on hea, et on võimalus see raha varem kätte saada. Meie rahvaarvu kahanemist ning maailma kliima- ja keskkonnakatastroofi veerel kõikumist silmas pidades ei näe ma erilist võimalust, et riik suudab mulle mugava vanaduspõlve tagada. Oi-oi, kuidas tahaks eksida!