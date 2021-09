Keskkriminaalpolitsei pidas kolmapäeval kuriteos kahtlustatavana kinni kaks Viljandis tegutseva Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse liiget. Prokuratuuri teatel esitati neile kahtlustus riigi varaliste huvide järgimise kohustuse rikkumises, teisisõnu riigi usalduse kuritarvitamises. Mis sellest kõigest lõpuks saab, on raske ennustada, sest võimaliku kuriteo piirjooned on hägused. Riigikontrolli selleteemaline audit on ühemõtteliselt mõistetav, aga küsitavusi on palju. Näiteks mis on maaelu?