Eestlaste rahvusspordiks on kujunenud muruniitmine. Suvel käib see lakkamatult: argipäeva töötundidel saavad pügatud platsid, mis kuuluvad omavalitsustele, ja puhkehetkedel eraomanike maalapid. Nädalavahetusel, kui sõidetakse linnast maakoju ja suvilasse, läheb eriti kõvaks ralliks – eestlased on ju rallirahvas. Muruniitmisega kaasneb aga suur müra, õhku paisatakse arvestatav kogus süsihappegaasi ning häiritud saavad putukad ja linnud.