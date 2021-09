Eile korraldas päästeala töötajate ametiühing Tallinnas Stenbocki maja ees piketi, et tuletada valitsusele veel kord meelde lubadust tasustada päästjate tööd õiglaselt. Võib muidugi lõputult vaielda selle üle, mis on õiglane ja mis ei ole, aga praeguseks on vahe Eesti keskmise ja päästjate keskmise palga vahel kärisenud 470 euroni, mis tähendab seda, et paljud päästjad saavad oma töö eest iga kuu arvele vähem kui tuhat eurot.