Covid-19 ⟩ Ööpäevaga lisandus 28 viirusekandjat, halvim on seis Viljandi vallas

Viljandi valda on ka viimase seitsme päeva jooksul lisandunud nakatunuid enim – 52. Viljandi linnas on seitsme päeva jooksul positiivse proovi andnud 48 koroonaviirusega nakatunud inimest. Mulgi valda on sama ajaga lisandunud 35 nakatunut ja Põhja-Sakala valda 30.

Viljandi valla abivallavanem Irma Väre sõnas, et enamik sealseid nakatumisi on seotud haridusasutustega. "Meil hakkab tasapisi kujunema olukord, et ei ole kedagi klassi ette saata, sest just õpetajad nakatuvad," lausus Väre ja kinnitas, et olukord on küll keeruline, aga siiski kontrolli all ning koolid otsivad haigestunutele asendajaid.