Küll aga võib vaadata asjaolusid, mis selleni viinud on. Riigikontrolli audit oli üsna hävitav ning sedastas, et sihtasutus on jaganud koroona­kriisi leevendamiseks mõeldud laene kriisi mõjusid arvestamata ning laenu taotlejaid on mitmel puhul ebavõrdselt koheldud. Kui miski juhtub üks kord, siis on alust kahtlustada inimlikku eksimust, kui rohkem, siis ... Kuigi sihtasutus ­toimetab üsna vaikselt, liigu­tatakse seal väga suuri summasid: ligi 25 miljonit eurot laenu anti vähemalt 42 äriühingule, kes meetmete tingimustele ei vastanud.