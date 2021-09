Koolid kinnitavad, et ei korralda vaktsineerimist ja proovivõtmist

Viljandi Kesklinna kooli direktor Aavo Soopa rääkis, et on saanud kirju lapsevanematelt, kes tahavad, et nende lapsi ei vaktsineeritaks ega testitaks. Soopa kinnitusel ei kavatsegi kool ilma lapsevanema loata seda teha. "Ma ei tea, kas meie siin koolis oskame neid rahustada. Ainus, mis saame öelda, on, et me tõesti mitte midagi ei tee ilma nõusolekuta," toonitas direktor.