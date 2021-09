Eestis ei ole valimisaktiivsus kunagi kuigi suur olnud ja sellest on kahju – võideldi ju õiguse eest valimas käia väga kaua. See polnudki nii kaua aega tagasi, kui eestlased olid orjad ja nende arvamus oli põhimõtteliselt võrdne lehma omaga. See polnudki nii kaua aega tagasi, kui naised tulid välja hulljulge ideega, et ka nemad on inimesed ning väärivad nii haridust kui ka valimisõigust. See polnudki nii kaua aega tagasi, kui valimiste asemel oli meil nõukogude võim.