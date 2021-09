Valimistele läheb EKRE Viljandi vallas vastu nimekirjaga, kus on 56 nime. FOTO: Arvo Meeks

Kaks Viljandi vallas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirjas ülesantud meest otsustasid kandideerimisest loobuda. Üks neist selgitas avalduses, et on kandidaatide sekka sattunud ekslikult, ja teine teatas lihtsalt, et ei soovi. Rohkem Viljandimaal loobujaid ei ole.