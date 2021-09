Suurem tung vaktsineerimisele pääsemiseks on läbi, ent tööd pole vähemaks jäänud: väiksem järjekord bussi ukse taga tähendab suuremat tööd ajakava koostamisel. Seetõttu läheb teinekord ka veidi aega, enne kui uuendatud ja ajakohane graafik jõuab vaktsineeri.ee või Viljandi haigla kodulehele.

Viljandi haigla radioloogiaüksuse juht Andrus Aavik kinnitas, et vaktsineerimisbuss on endiselt suure koormuse all. "Meiega võtab ühendust hästi palju maakondade vaktsineerimiskoordinaatoreid, kes oma maakondades tahavad vaktsineerimisi korraldada, ja ettevõtjaid, kes oma ettevõttesse soovivad vaktsineerimisi saada," rääkis Aavik.

Tema sõnul seisneb peamine mure praegu selles, et vaktsiini soovijate hulk on mõnel pool nii väike, et vajab põhjalikku mõtlemist, kuhu ja mitme bussiga vaktsineerima sõita tuleks ja kuidas vaktsineerimisi korraldada. "Seda on väga keeruline teha," tunnistas Aavik. "Neljapäeval näiteks helistas üks ettevõte, kus on neli töötajat. Mõnel on ehk kuus. Nii väikese inimgrupi pärast suurt bussi ja meeskonda välja saata on keeruline. Siis proovimegi kombineerida näiteks nii, et mitme ettevõtte töötajad tulevad ühte kohta kokku. Läbirääkimised selle üle, kuhu ja millal läheme, võtavad aega."

Aaviku sõnutsi töötab haigla vaktsineerimisbuss nii Viljandimaal kui ka teistes maakondades. "Tulemas on näiteks Jäneda sügislaat, kus oleme oma vaktsineerimisbussiga kohal," lausus Aavik. Muu hulgas jõuab buss varsti ka Kihnu saarele.

Viljandi haigla kinnitusel on vaktsineerimine praeguseks jõudnud sinnamaale, et need, kes on end vaktsineerida lasta soovinud, on seda ka juba teinud.

Viljandi haiglas saab COVID-19 vastu vaktsineerida Pfizeri vaktsiiniga teisipäevast reedeni kella 9–15.30 ja laupäeviti kella 10–16 nii ette registreerides haigla registratuuri numbril 434 3001 või digiregistratuuris digilugu.ee, aga vaktsineerima pääseb ka eelneva registreerimiseta.