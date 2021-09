Väärikate ülikool on Tartu ülikooli poolt üle kümne aasta tagasi ellu kutsutud programm, kus saavad osaleda meie väärikad ehk siis inimesed alates 50. eluaastast. Et ma ise nüüd sellel suvel selle uhke läve ületasin, siis võin ma nüüd ka julgelt saali astuda, mitte ei pea enam loenguid korraldajana ukse tagant kuulama. See on muidugi läbi huumoriprisma öeldud, aga tõepoolest: see programm on üle 50 aasta vanustele inimestele, kes tahavad end hoida kursis nii populaarteaduslike teemadega kui ka nende teemadega, mis on olulised eakatele.