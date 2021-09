Kohaike volikogude valimised on 17. oktoobril. FOTO: Elmo Riig

Oktoobri keskel asetleidvatel kohalike omavalitsuste valimistel kandideerib Viljandimaa nelja volikokku 578 inimest. Kõige enam kandidaate on üles seatud Viljandi linnas, kõige pikemad nimekirjad on Viljandi vallas. Suurim konkurents volikogu liikme kohale on aga Põhja-Sakala vallas: seal kandideerib ühele kohale 6,4 inimest.