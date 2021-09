Nord Racing Clubi sõitja Sten Ivanov asub homme Läti meistrivõistluste viimasel etapil võistlustulle ringrajapaatide GT-30 klassis. Kodujärvel said tehtud viimased katsetused enne võistlust. FOTO: Elmo Riig

"Siin on rool, siin on gaas. Pidurit pole," mainis Viljandi veemotospordiklubi Nord Racing treener Aivar Kommisaar pärast minu päästevesti kinni sikutamist ringrajapaadi sisemusele viibates nii muuseas. Just selle võistluspaadiga asub 16-aastane Sten Ivanov homme Jelgavas Läti meistrivõistluste kolmandalt etapilt tiitlivõistluste hõbemedalit püüdma.