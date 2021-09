UURING ⟩ Viljandi reovesi osutab viiruse väga laialdasele levikule

Kõige suurema viirusekogusega on juba mitmendat nädalat silma paistnud Lõuna-Eesti. Viljandi reoveeproov osutab viiruse väga laialdasele levikule.

Uuringu juhi, Tartu ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnul on Lõuna-Eesti proovidest leitud koroonaviiruse kogus Eesti keskmisega võrreldes peaaegu poole suurem. Mõningane viiruse laialikandumine on toimunud ka Harjumaal, kus eelmiste nädalatega võrreldes on viirusekogused kasvanud muu hulgas väiksemates asulates.