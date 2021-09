Viljandi gümnaasium on direktor Juhan-Mart Salumäe sõnul olnud esimese kuue päeva jooksul koroonaviirusest puudutatud, kuid õppetööd see suures plaanis pärssinud pole. Ühe õpilase positiivsest koroonaproovist on otseselt mõjutatud üks õpperühm ning teise puhul oodatakse täpsemaid tulemusi. Samuti on haigestunud üks õpetaja ja mitu on jäänud lähikontaktsena eneseisolatsiooni.