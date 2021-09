Tuleb ette ka seda, et vestluse käigus välja öeldud mõte ei jõua trükki päris terviklikult. Näiteks 24. augustil ilmunud loos, mis kajastas Mulgi valla ametisõidukite kasutamist, sõnastas vallavanem: "Mul endalgi näiteks on teinekord tangitud kütuse kogus märkimata jäänud ja muid selliseid apse." Õige mõtte saab kokku, kui siia lisada: kuna kõik tankimised toimuvad maksekaardiga ning on alati kellaajaliselt ja tankla täpsusega arvel märgitud, pole ma seda teinud. Ei midagi tormilist, võtad asja eluterve huumoriga ja järgmine kord proovid ennast paremini väljendada.