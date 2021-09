PÄEVAKOMMENTAAR ⟩ Kes rihivad Viljandi linnavolikogu valimistel võitu?

TÄNAVUSED Viljandi linnavolikogu valimised erinevad nelja aasta tagustest kõige enam selle poolest, et välja tuleb 14 kandidaadiga Eesti 200. Kahtlemata on see nimekiri väga lühike: kui nad sooviksid saada 27-liikmelises volikogus absoluutset enamust, peaksid nad kõik volikokku pääsema ning seejuures leidma juurde inimesi, keda saata linnapea ja abilinnapea toolile, sest lahkuda ei oleks võimalik neist kellelgi. Samas pole Viljandis keegi kunagi absoluutset enamust saanud ja ka Eesti 200 puhul on selline asjade käik vaid kaunis, kuid ebareaalne unistus.