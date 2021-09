Uus õppeaasta on nüüd alanud. Mitte ainult väikestele lastele, vaid ka täiskasvanutele. Koolidesse minnakse teadmisi saama. Minu arvates on inimese elus siiski kõige olulisemad põhikoolis ja gümnaasiumis (või kutsekoolis) oldud aeg. See on lisaks kohustusliku õppematerjali omandamisele võrratu aeg suhtlemiseks omavanustega. Sealjuures enamasti ka kõige muretum aeg materiaalses mõttes.