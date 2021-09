Kui varem pidasin Viljandit sõbralikuks roheliseks folgilembeseks väikelinnaks, siis aastaga on see pilt minu silmis mõranenud. Ei ole see Viljandi ühti nunnu linn, kus kõigil on hea elada ja elurikkus on au ees. Olen näinud, kuidas salapäraselt tulnud raha kanaliseerus müstiliseks kasti peidetud skulptuuriks, kuidas kodanikest sujuvalt üle sõidetakse ja loodusele hoolimatult käsi külge pannakse.