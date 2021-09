Sakala maleva pealik Andrus Tiitus usub, et kui kandidaat on asjalik, siis tal Kaitseliitu astudes takistusi ei teki. FOTO: Marko Saarm

Kaitseliit on vabatahtlik organisatsioon, mis koondab endas kaitsetahtega kodanikke. On selge, et argielu nõuab oma ning nii satuvad paljud kaitseliitlased suuremates ettevõtmistes kaasa lööma harva. On neidki, kes aja jooksul pildilt üldse kaovad. Et kaitseväe olulisel toetajal oleks aga edaspidigi arvestatav löögijõud, kutsutakse inimesi homme õhtul Sakala maleva staapi organisatsiooniga tutvuma. Sel puhul ajasime juttu Sakala maleva pealiku Andrus Tiitusega.