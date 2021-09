"Puuluup on muide ka enamiku oma eelmistest videotest filminud Viljandis," märkis ansambli plaati välja andva firma Õunaviks eestvedaja Villem Valme.

Puuluubi uus täispikk album "Viimane suusataja" ilmub 17. septembril. CD on sellest päevast saadaval kõigis suuremates muusika- ja raamatupoodides üle Eesti. "Vinüülitehaste ülemaailmsete tootmisjärjekordade tõttu ilmub vinüül veidi hiljem, järgmise aasta alguses," lausus Valme.

Plaadi Eesti esitluskontserdid on 17. septembril Tallinnas Von Krahlis, 23. septembril Tartus Genialistide klubis ja 24. septembril Kuressaares Saaremaa Veskis. Ramo ja Marko on peole lubanud tulla roosade suuskadega. Olümpiavõitjatele on sissepääs tasuta.