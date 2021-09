Helmut Hallemaa: Viljandi peaks olema sõbralik ja mugav linn neile, kes autoga ei sõida

KODULINN VILJANDI, rahvaarvult Eesti kuues, on omanäoline ja armas meile kõigile. Kooliaasta algus on aga linnaliikluses keeruline aeg: inimesed tulevad suvilatest tagasi linna, tänavatel on taas õpilased, muu hulgas kooliteed alustavad jütsid. Kõik see lisab liiklusesse omajagu vürtsi ning jalakäijad, ratturid ja autojuhid peavad olema tähelepanelikud. Milline võiks olla Viljandi liiklus, kui võtta arvesse väga vajalike teetööde rohkust?