Sakala mängud on Eestis ainulaadsed võistlused: Viljandimaa omavalitsused tulevad ühel nädalalõpul kokku ning selgitavad endi seast parima. Lisaks teeb täiskoondisega kaasa Tõrva vald ning mälumängus paneb esinduse välja Põltsamaa. Et Viljandimaa parimad tõstjad osalevad sel nädalavahetusel Eesti tiitlivõistlustel, said nemad erandina oma vägitükid Sakala mängudel ära teha juba läinud reedel Abja-Paluojal.