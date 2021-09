Praegu valitsev elukorraldus just ei soosi maailmas ringirändamist, mis aitab elu põnevate maitsetega vürtsitada. Aga ega need maitsed pea seetõttu maitsmata jääma. Soovi korral tuuakse need kenasti pappkasti pakituna ühes retseptide ja väljamõõdetud koostisosadega sulle ukse taha ja nii kas või iga päev. Vali ainult, millist rooga valmistada tahad.