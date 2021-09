Ma ei taha väita, et riik on pandeemiat ohjeldades kõiges õigesti käitunud. Ämbreid on kolistatud terve sümfoonia jagu. Mitme jardi kauguselt võib hõimukaaslasest mööduda või kui kiirelt peab end hommikuse köhahoo järel ametiesindajatele üles andma, see pole minu öelda. Seepärast ei hakka ma siinkohal suud vett täis võtma. Las katsetavad need, kel pädevust ja ideid. Küll aga leian, et ühe konkreetse medikamendi manustamise pealt inimesed kahte leeri peksta on vale. Me oleme suutnud palju suuremat jama helpides üksmeelseks jääda.