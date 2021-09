Lihtne oleks põrutada, et kui hooldekodu pidamisega niimoodi hakkama ei saa, et seal elavate inimeste igakülgne heaolu on tagatud, siis pange uksed kinni ja tehke midagi muud. Kui Mulgi Häärber ettekirjutusi täita ei suuda, siis nii lähebki. Aga see on poolik lahendus. Vastuseta jääb küsimus, mis saab neist eakatest sel juhul edasi. Hea küll, lähevad teise hooldekodusse. Aga kui see teine ka töökäte nappuse tõttu päris kõigile nõuetele ei vasta ja uksed suleb, kas siis minnakse kolmandasse?