Meie pere on aastast aastasse tegutsenud ühise eesmärgi nimel. Sügis, talv ja kevad on selleks, et koguda raha ja otsida materjale järjekordse reisisihtpaiga kohta. See on meie viis eluga hakkama saada ja end käimas hoida. Igale oma, eks ole. Eelmisel suvel õnnestus meil kahe koroonalaine vahel sõpradega road trip ära teha ning tänu asjaolude soodsale kokkulangemisele kordasime nüüd seda sooritust. Kui ikka midagi väga tahta, paistab enamasti õnnestuvat.