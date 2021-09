Jolana Rubin 73 sattus Erki Sepa kätte armetus seisus (vasakul), kuid lõpptulemuse (paremal) üle on meister eriliselt uhke. FOTO: Erakogu

Kui te mõtlete Rolling Stonesi­ peale, et pakkuda selle võimsa rokkbändi kõige karis­maati­lisemat kuju, jääb tõenäoliselt esimese hooga näppu Keith ­Richards. Mick Jagger võib laval kas või ketsid põlema keksida, aga daamid viskavad oma rinnahoidja just tollele pahale poisile. Miks? Sest temal on kitarr.