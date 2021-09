Jääb üle huviga oodata, milline oleks ringkonnakohtu puudekaitsjatele soodne otsus. Raiutud puid ju enam tagasi kännu külge ei kleebi. Nüüd käib tegelikult vaidlus üksnes selle üle, kas toimuv oli läbinisti õiguspärane või mitte. See on muidugi üsna huvitav vaidlus, aga kohalikele ning teistele asjast huvitatud linnaelanikele jääb ilmselt kauaks üsna ebameeldiv mälestus. Kedagi ju ei rünnatud füüsiliselt, ei aheldatud ennast puude külge, ei löödud aknaid sisse. Asjale üritati leida abi kohtust ja lõpuni välja, aga kohtuveskite aeglase jahvatamise tõttu tundub, et ega erilisi võimalusi neil oma eesmärke saavutada polegi olnud.