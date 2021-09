Avasignaaliks musitseeris torupillil Ants Taul. Kontserdi avas Soome akordioniduo Seppo Soittila ja Seppo Lankinen, tervitades kultuuripealinna Pietro Deiro palaga «Flight of The Angels» ja traditsionaaliga «Säkkijärven polka». Kui Abja publiku ees olid nimekad muusikud esimest korda, siis orkestrile on nad ammused tuttavad juba aastast 2002, mil Tremolo esines esimest korda Soomes «Sata-Häme Soi» akordionimuusika festivalil. Seppo Lankinen on ka Soome akordioniliidu asepresident, on olnud tihti Pärnu akordionimuusika festivali konkursi žüriis ja koos teise Seppoga sisustanud palju üritusi ja tantsuõhtuid.