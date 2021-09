"Kooliaasta on alanud," alustas Kesklinna kooli direktor Aavo Soopa kõnet kooliperele. "Oleme tagasi oma armsates koolimajades. Oleme kõik natuke elevil, eriti teie, esimese klassi lapsed, kes te siia olete tulnud esimest korda, aga ka üheksandad klassid. Ütlen teile, et ka õpetajad on elevil: iga kord on sees elevus ja ootusärevus, kui see aasta algab. Loodan, et saite kõik suvel kenasti puhata."