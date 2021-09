COVID-19 ⟩ Ööpäevaga lisandus maakonda üheksa nakatunut

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid proovitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 153 inimesel. 103 uutest Harjumaa haigusjuhtumitest on Tallinnas.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 343.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 20 COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajas hommikul 123 inimest. Haiglaravil olijatest 97 ehk 78,9 protsenti on vaktsineerimata.

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 727 873 inimesele, kellest 95 814 inimesel on kuur pooleli ja 632 059 inimesel lõpetatud.

Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on Eestis 64,3 protsenti. Viljandimaal on vaktsineeritud 68 protsenti täiskasvanud inimestest ning 58,8 protsenti kõikidest elanikest. Vanemate kui 60-aastaste inimeste seas on meie maakonnas vaktsineerituid 80,8 protsenti.