Käes on 1. september. See on 1. jaanuari ja sünnipäeva kõrval üks päevi, kui saab head uut aastat soovida. Kuigi tõotab tulla lilledest kirju ja värske remondi järele lõhnava koolimaja päev, ei saa mööda vaadata muremaiguga küsimusest, kas alguse võib saada uus suuremat sorti haiguspuhang.