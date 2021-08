PÄEVAKOMMENTAAR ⟩ Väikese linna suur mure: nõuame kaasamist, aga kuidas?

Viimasel ajal on Viljandi rahva seas olnud palju juttu kaasamisest. Eeskätt on seda, õigemini selle puudumist linnavalitsusele ette heidetud ning tunnistan, et olen seda varasemates arvamuslugudes ja ühismeedia postitustes isegi teinud. Siiski tundub mulle ühismeedia gruppe ja kommentaariume lugedes, et inimesed kasutavad seda sõna, ilma et oleksid selle lahti mõtestanud. Ja leian, et igasuguse kritiseerimise juures on oluline, et kritiseerija mõistaks, mida ta õieti kritiseerib ja mida üldse nõuab.