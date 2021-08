Viljandi vallasekretär ja valimiskomisjoni esinaine Reet Pramann sõnas esmaspäeval, et ühtegi erakonda ega valimisliitu veel registreeritud ei ole. Sakala andmetel tuleb nimekirjaga välja neli erakonda ja valimisliite end üles seadmas pole, kuid et nimekirjade esitamise viimane tähtaeg on 7. septembril, võib see ka muutuda.