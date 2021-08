Osaühingu Totsu Taluköök all tegutsev ja käsitööjäätist müüv Paulina kohvik avas uksed 2018. aasta novembris kunagistes Matti Bürootehnika ruumides. Kohviku omanik Silvia Takkel ütles, et alustamine sattus halba aega, sest jäätis pole enne talve just kõige minevam kaup. «Alustaval ettevõttel võtab paar aastat aega, enne kui saab jalad alla, ja talv on talv jäätisekohviku jaoks. Esimesel suvel hakkas inimesi juba rohkem tulema, ümbruskonna rahvas sai teada, et siin kohvik on. Inimestele meeldis, rahvast käis, pidasime laste sünnipäevi. Oli tore algus. Oleme väga tänulikud kõigile, kes tulid, ostsid jäätist ja elasid kaasa,» kõneles Takkel.