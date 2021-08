Tulevikku võib neist hansapäevadest aga kaasa võtta mitu mõtet. Esiteks on laupäeval lahvatanud pooletunnise konflikti valguses selge, et see ongi üks, millega ürituste korraldajad peavad edaspidi paratamatult arvestama. Lisaks inimestele, kes põhimõtte pärast ei osale üritustel, kus tõendit nõutakse, on ka terve hulk neid, kes tulevad tõendita kohale nimme. Kas lootuses, et ehk unustatakse tõendit küsida, lootuses, et ehk leidub mõni valveta aiaauk, kust saab sisse lipsata, või hoopiski lootuses, et ehk õnnestub tüli üles kiskuda ning kaasata asjasse politsei, korraldajad ja juhuslikud möödakäijad.