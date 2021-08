On inimesi, kes ütlevad, et naeruväärne valimisprotsess, mida riigikogu liikmed on seni vedanud, on juba ette tulevase presidendi auklikuks lasknud ja tal on väga keeruline oma ametis hakkama saada. On inimesi, kes leiavad, et seekordne protsess on märgatavalt selgem, ausam ja kindlasti pragmaatilisem kui viie aasta tagune olukord, mil kõik pika ja kurnava tee läbi teinud kandidaadid järsku mängust välja kukkusid ning presidendiks tõusis tõepoolest "must hobune" ehk avalikkusele tundmatu Kersti Kaljulaid.