Viljandi Uue tänava puude lugu on jõudnud järgmisesse etappi: kohus tühistas õiguskaitse, millega oli nende raie 12. septembrini keelatud, sest ei tuvastanud olulist õiguste riivet. Esimesed kolm puud on nüüdseks juba ka maha võetud, et töövõtja saaks vähemalt üritada sel aastal tänava ehituse lõpetada. Pall on niisiis uuesti puudekaitsjate käes ja eks näis, kas nad kaebavad otsuse edasi. Linnavalitsus võib aga kahtlemata kergendatult hingata.