Iga eestlane teab, et eestlased on kõige töökamad inimesed maailmas. Kui ehk välja arvata ukrainlased, kes teevad meie eest neid töid, mida me teha ei taha. Ja ameeriklased, kes võivad euroopalikest puhkustest vaid und näha ja rabavad kogu elu, saamaks ajalehepoisist miljonäriks, ehkki enamik jääb kuskile veerandi tee peale pidama. No ja siis mehhiklased, kes isegi illegaalina on nii usinad, et annavad märkimisväärse protsendi USA sisemajanduse kogutoodangust.