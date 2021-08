Et inimesed saaksid maamunal­ enam-vähem viisakalt eksis­teerida ja üksteist esimesel ­võimalusel maha ei notiks, on nad loonud ridamisi reegleid. Omad reeglid on sulelistelgi ning esmapilgul paistavad need üsna karmid: äpumad tõrjutakse ja liidrid kerkivad karmi loodusliku valiku abil. Enamasti on bossid mõistagi isased, kuid leidub ka erandeid.