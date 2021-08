Augusti keskel pääsesid esimesed ööbijad Viljandis äsja valminud Schloss Fellini hotelli ning nüüdseks on see koos restorani, kohviku ja spaaga täies mahus tööle hakanud. Vanasse mõisamajja rajatud hotell on linna kalleim, kus odavaim tuba kahele inimesele maksab letihinna järgi 190 eurot öö ning päevaspaa eest tuleb tasuda minimaalselt 49 eurot.