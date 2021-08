Kahtlemata on Viljandi linnavalitsusel kodanikega suhtlemises nii mõndagi õppida. Osatakse ju tegelikult küll, seda näidati Viljandi järve kasutamiskorra loomise koosolekuga, ent teisalt on selge ka see, et iga pisiasja ei ole võimalik menetleda kümne koosolekuga ning lõppkokkuvõttes jääb keegi ikka õhema pirukaviiluga. Avatus ei tähenda automaatselt seda, et kõigi arvamuste ja tahtmistega peaks arvestama või saaks arvestada. Ka Uue tänava puhul lähevad arvamused lahku.