Valmar Haava: kurjategijad ehk vaktsineerimata inimesed Balti ketis

Balti kett oli massimeeleavaldus, mille eesmärk oli demonstreerida maailmale kolme Balti riigi vabadustahet ning juhtida tähelepanu Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahel sõlmitud Molotovi-Ribbentropi paktile, mille salaprotokollid viisid Baltimaade okupeerimise ja annekteerimiseni Nõukogude Liidu poolt. Inimesed tundsid, et nende vabadus on ohus, ja soovisid näidata kolme riigi ühtsust. Koos ollakse tugevamad ja nii tekkis tunne, et me ei ole üksi.