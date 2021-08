"Ohvriks ma ennast küll ei pea ja haigestumine oli kindlasti minu enda valikute küsimus, aga tõsi on see, et vaktsineerima pääsemise protsess oli hoopis teistsugune, kui ametlikult välja kuulutatud," ütles teisipäeva pärastlõunal haiglast koju jõudnud Seeder. Tal on värskelt seljataha jäänud elu raskeimalt põetud palavikuhaigus, millega kaasnesid kopsupõletik, lihasvalu ja hingamisraskused ning millest väljatulek võtab veel omajagu aega.