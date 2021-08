Viljandimaal oli 11 positiivset koroonaproovi

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 308 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud proovide koguarvust 6,5 protsenti.

Ööpäeva jooksul avati 16 COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 103 patsienti. Neist 83 ehk 80,5 protsenti on vaktsineerimata.

Täna hommikuks oli vaktsineerimisi tehtud kokku 712 586 inimesele, kellest 97 140-l on kuur pooleli ja 615 446-l lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 4182 doosi, kokku on manustatud 1 244 005 vaktsiinidoosi. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 63,1 protsenti.