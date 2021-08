Lugu filmifestivali «Wilkomi», Ando Kivibergi, kulutšekkide ja linna toetusrahaga on segane, sest seda saab vaatenurgast olenevalt väga erinevalt hinnata. Viljandi ainsa filmifestivali peakorraldaja Kivibergi katse säilitada mullu linnalt festivaliks saadud toetusraha, et tuleval aastal festivali pidada, on ühtpidi inimlikult täiesti mõistetav ja paneb samal ajal kukalt sügama.