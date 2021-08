Kaasava eelarve idee on mulle sümpaatne, pole midagi teha. Eriti nii väikeses linnas kui Viljandi annab see võimaluse midagi ära teha. Huvilistele ka võimaluse proovida, kui lihtne see projekti kokkupanemine ja oma idee teistele mahamüümine siis on. Ning kui linnavalitsuses istuvad nutikad inimesed, on võimalik laekunud ettepanekuid terase pilguga vaadates teha järeldusi, kuhu ja mil moel investeeringuid suunata.